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В Светлогорске Ford снес фонарный столб, водитель с места ДТП сбежал — фото, видео

  • 04 июня 2018, 14:27
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В воскресенье 3 июня, в 15:25, на выезде с путепровода в районе хлебозавода Ford Galaxy ударился о фонарный столб. В результате бетонное сооружение рухнуло на крышу автомобиля.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ГАИ, обнаружили возле машины мужчину, который представился владельцем транспортного средства. Внятно описать инспекторам картину произошедшего он не смог. В момент аварии дремал на заднем сидении. 

Как удалось выяснить инспекторам, за рулём минивена находился другой человек, но он, видимо, не захотел встречаться с милиционерами. Личность водителя и причина его поведения устанавливаются.






Ранак
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Места: Светлогорск (1384)

Метки: Авто (5339), Область (5562), Происшествия (11972)

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