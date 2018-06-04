В воскресенье 3 июня, в 15:25, на выезде с путепровода в районе хлебозавода Ford Galaxy ударился о фонарный столб. В результате бетонное сооружение рухнуло на крышу автомобиля.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ГАИ, обнаружили возле машины мужчину, который представился владельцем транспортного средства. Внятно описать инспекторам картину произошедшего он не смог. В момент аварии дремал на заднем сидении.

Как удалось выяснить инспекторам, за рулём минивена находился другой человек, но он, видимо, не захотел встречаться с милиционерами. Личность водителя и причина его поведения устанавливаются.















