В Светлогорске собрались достроить ледовый дворец, начатый еще в 2011 году

Семь инвестиционных проектов планируемых к реализации в Светлогорском районе.

Светлогорский районный Совет депутатов 22 сентября 2017 года утвердил Программу социально-экономического развития Светлогорского района на 2016–2020 годы, текст которой был недавно опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласно утвержденной программе в период до 2020 года в Светлогорском районе запланированы реализация и завершение следующих крупных инвестиционных проектов:

— ОАО «СветлогорскХимволокно» планирует освоить более 44,3 млн. руб. на реализацию проектов: «Расширение производства нетканых материалов строительного назначения» мощностью 10 тыс. тонн в год, «Увеличение выпуска полипропиленовой ткани и контейнеров типа «биг-бег» мощностью 3 тыс. тонн в год, «Организация производства дышащей полиолефиновой пленки» мощностью 5 тыс. тонн в год, «Модернизация цеха трикотажных полотен»;

— ОАО «Светлогорский ЦКК» планирует завершить в 2018 году реализацию начатого в 2012 году проекта «Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. тонн в год «под ключ» с учетом производства вискозной целлюлозы. Генеральным подрядчиком строительства нового производства является ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС». Финансирование осуществляется за счет покупательского кредита консорциума Экспортно-импортного и Индустриально-коммерческого банков Китая в размере 654,2 млн. долларов США и кредитных ресурсов ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» — 115,4 млн. долларов США. На новом производстве планируется использовать персонал численностью 268 человек. Для обслуживания оборудования будут задействованы работники вспомогательных структурных подразделений ОАО «Светлогорский ЦКК»;

— на Светлогорском филиале ПУП «Калинковичский молочный комбинат» планируется реализация проекта по реконструкции цеха под производство сыров. Объем инвестиций составит 40,6 млн. руб.

— филиал «Дубрава-агро» в 2017–2019 годах планирует строительство молочнотоварной фермы на 600 голов с объемом инвестиций 11,6 млн. руб;

— КЖУП «Светочь» планирует потратить 1,4 млн. руб на модернизацию инженерного оборудования (лифтов), приобретение и замену лифтов в жилых домах будет использовано, 2,1 млн. руб — на модернизацию тепловых сетей и центральных тепловых пунктов;

— ООО «Тетра-Стиль» запланировано инвестировать 3,8 млн. долларов США на строительство общественного торгово-развлекательного комплекса по адресу: город Светлогорск, улица Ленина, 43.

— планируется возобновление работ по строительству ледовой арены на 500 мест. В 2011 году начато строительство указанного объекта, освоено 3,4 млрд. руб. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 3 %. Возобновление проекта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства с учетом включения объекта в Национальный инфраструктурный план Республики Беларусь на 2016–2030 годы.