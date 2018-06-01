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В Светлогорске задержали двух братьев-валютчиков. Они обменяли 50$ на 100 белорусских рублей

  • 01 июня 2018, 12:30
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Вчера в полдень оперативники Светлогорского РОВД задержали двух братьев, которые занимались незаконными валютными операциями. Мужчины 1972 и 1975 годов рождения обменяли 50^$ на 100 белорусских рублей местной жительнице.

Личный обыск и осмотр автомобилей валютчиков принес свои результаты — у мужчин нашли 2 100^$, 520€, 158 500 российских рублей и 13 619 белорусских рублей, сообщает УВД. Общая сумма в белорусских рублях — 24 138. Теперь братьям грозит административная ответственность. К слову, ранее они уже привлекались по той же причине.





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Места: Светлогорск (1383)

Метки: Общество (30221)

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