Весна-7 21/05 - 03/06:
рубелэко 28/05-03/06:

Помощь — от 20 до 40 рублей. Инженер из Светлогорска брал взятки за прохождение техосмотра неисправными автомобилями

  • 01 июня 2018, 10:59
  • 1594
  • 1


Сотрудники ОБЭП Светлогорского РОВД получили информацию, что житель Жлобина намерен обратиться к инженеру одного из предприятий нашего района для успешного прохождения техосмотра автомобиля. Делал он это для друга, поскольку его транспортное средство имело технические неисправности и не могло пройти эту стандартную процедуру в установленном законом порядке.

После того, как автомобиль благополучно прошел диагностическую линию, мужчина был задержан. Он признался, что для положительного решения вопроса передал деньги инженеру. В ходе следствия было установлено, что подобный случай — не единичный.

— За денежное вознаграждение он проставлял в талоне-сертификате допуск о прохождении техосмотра автомобилями, которые имели неисправности, — рассказал старший следователь РОСК Дмитрий Казак. — Эти транспортные средства были допущены к эксплуатации, тем самым внесены ложные сведения в официальные документы.

Как отметил Дмитрий Казак, в ходе следствия и повторного прохождения диагностической линии в присутствии специалистов было установлено несоответствие техническому кодексу состояния данных транспортных средств. Документально подтверждены 6 фактов взятки, по каждому из них доказан служебный подлог (ст. 427 УК РБ). Примечательно, что размер взятки колебался от 20 до 40 рублей.

Действия гражданина первоначально были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 430 УК РБ «Получение взятки». В соответствии с санкцией этой статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Районным отделом Следственного комитета уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.


Светлагорскiя навiны
Доставка 31/05 - 03/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Дмитрий Казак (5)

Места: Светлогорск (1383)

Метки: Криминал (9957), Область (5552)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 01/06-03/06:

Самое читаемое