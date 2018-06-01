Помощь — от 20 до 40 рублей. Инженер из Светлогорска брал взятки за прохождение техосмотра неисправными автомобилями

Сотрудники ОБЭП Светлогорского РОВД получили информацию, что житель Жлобина намерен обратиться к инженеру одного из предприятий нашего района для успешного прохождения техосмотра автомобиля. Делал он это для друга, поскольку его транспортное средство имело технические неисправности и не могло пройти эту стандартную процедуру в установленном законом порядке.

После того, как автомобиль благополучно прошел диагностическую линию, мужчина был задержан. Он признался, что для положительного решения вопроса передал деньги инженеру. В ходе следствия было установлено, что подобный случай — не единичный.

— За денежное вознаграждение он проставлял в талоне-сертификате допуск о прохождении техосмотра автомобилями, которые имели неисправности, — рассказал старший следователь РОСК Дмитрий Казак. — Эти транспортные средства были допущены к эксплуатации, тем самым внесены ложные сведения в официальные документы.

Как отметил Дмитрий Казак, в ходе следствия и повторного прохождения диагностической линии в присутствии специалистов было установлено несоответствие техническому кодексу состояния данных транспортных средств. Документально подтверждены 6 фактов взятки, по каждому из них доказан служебный подлог (ст. 427 УК РБ). Примечательно, что размер взятки колебался от 20 до 40 рублей.

Действия гражданина первоначально были квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 430 УК РБ «Получение взятки». В соответствии с санкцией этой статьи ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Районным отделом Следственного комитета уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.