В Светлогорске утонул 26-летний мужчина

В Светлогорске в районе старого пляжа молодой мужчина плавал посреди реки. Нырнув в очередной раз, он больше не появился на поверхности. Как сообщили нам в Светлогорском РОВД, звонок о ЧП поступил в дежурную часть 30 мая в 10:55.

Прибывшие на место происшествия водолазы-спасатели станции ОСВОД начали поиски. Около полудня им удалось обнаружить тело.





Милиционеры прояснили картину произошедшего: трое мужчин, находясь на берегу реки, распивали спиртное. Один из них, житель Светлогорска, 1992 года рождения, решил искупаться. И сделал это в месте, запрещённом для купания, о чём свидетельствует соответствующий знак поблизости.





Водные процедуры стали последними в его жизни. Приятели не могли оказать молодому человеку помощь, так как в это время спали. Трагедия разыгралась на глазах у женщины-рыбачки, которая и позвонила в милицию.