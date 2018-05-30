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В Светлогорске утонул 26-летний мужчина

  • 30 мая 2018, 17:53
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В Светлогорске в районе старого пляжа молодой мужчина плавал посреди реки. Нырнув в очередной раз, он больше не появился на поверхности. Как сообщили нам в Светлогорском РОВД, звонок о ЧП поступил в дежурную часть 30 мая в 10:55.

Прибывшие на место происшествия водолазы-спасатели станции ОСВОД начали поиски. Около полудня им удалось обнаружить тело.


Милиционеры прояснили картину произошедшего: трое мужчин, находясь на берегу реки, распивали спиртное. Один из них, житель Светлогорска, 1992 года рождения, решил искупаться. И сделал это в месте, запрещённом для купания, о чём свидетельствует соответствующий знак поблизости.


Водные процедуры стали последними в его жизни. Приятели не могли оказать молодому человеку помощь, так как в это время спали. Трагедия разыгралась на глазах у женщины-рыбачки, которая и позвонила в милицию.


Ранак
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Места: Светлогорск (1380)

Метки: Происшествия (11935), Область (5541)

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