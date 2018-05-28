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Много грязи и адреналина: под Светлогорском прошли гонки по бездорожью

  • 28 мая 2018, 12:58
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Возможно ли, чтобы дорога из песка, бесконечных глубоких и грязных луж, колей, рытвин стала праздником для водителя? Да! Только если вы без ума от адреналина, который может вам дать езда по бездорожью на мощном полноприводном автомобиле. А если у вас есть единомышленники, которые поддерживают ваше увлечение и готовы присоединиться к вам, то из этого может получиться увлекательное шоу, способное привлечь внимание сотен зрителей. Именно так и случилось в субботу на Светлогорском водохранилище, где состоялся четвертый «Джип-спринт по-светлогорски». Как прошло зрелищное соревнование энтузиастов гонок по бездорожью — в фоторепортаже «СН».

С каждым годом «Джип-спринт по-светлогорски» набирает обороты, увеличивается как число участников соревнований, так и количество желающих посмотреть на это со стороны зрительской площадки. В этом году было зарегистрировано более 50 экипажей участников из Могилева, Гомеля, Речицы, Мозыря, Бобруйска, Бреста, Минска и, конечно же, Светлогорска. Хозяева площадки были представлены членами клуба «OFF ROAD CLUB 4X4 Медведь».






















Андрей Силивончик, фото автора, sn.by
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Места: Светлогорск (1379)

Метки: Авто (5310), Спорт (4027)

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