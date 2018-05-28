Много грязи и адреналина: под Светлогорском прошли гонки по бездорожью

Возможно ли, чтобы дорога из песка, бесконечных глубоких и грязных луж, колей, рытвин стала праздником для водителя? Да! Только если вы без ума от адреналина, который может вам дать езда по бездорожью на мощном полноприводном автомобиле. А если у вас есть единомышленники, которые поддерживают ваше увлечение и готовы присоединиться к вам, то из этого может получиться увлекательное шоу, способное привлечь внимание сотен зрителей. Именно так и случилось в субботу на Светлогорском водохранилище, где состоялся четвертый «Джип-спринт по-светлогорски». Как прошло зрелищное соревнование энтузиастов гонок по бездорожью — в фоторепортаже «СН».