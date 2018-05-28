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Фотофакт: в Светлогорске на ходу загорелась машина

  • 28 мая 2018, 09:21
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В воскресенье, 27 мая, в первом часу дня на улице Свердлова в районе городского бассейна загорелся Renault Megane. Водитель заметил дым из-под капота во время движения. 

Справиться с возгоранием самостоятельно не удалось — потребовалась помощь спасателей. Автомобиль потушили, однако моторный отсек Renault выгорел.

В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники РОЧС.







Ранак
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Места: Светлогорск (1378)

Метки: Авто (5305), Область (5527), Происшествия (11911)

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