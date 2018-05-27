В Светлогорске мужчина нашел чужую карточку, попытался снять деньги, но не угадал пин-код. Теперь он может получить срок

Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.2 ст.212 УК Беларуси «Хищение имущества... сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации». Другими словами, за попытку снять деньги с чужой банковской карты.

Как рассказали ranak.me в райотделе Следственного комитета, год назад 44-летний житель Светлогорска в очередной раз освободился из мест лишения свободы. Жил в городе, перебивался случайными заработками. По весне, после Радуницы, в районе кладбища мужчина нашел банковскую карточку.

По словам старшего лейтенанта юстиции Вадима Шабловского, бывший заключенный попробовал проверить баланс на карте: дважды ввёл наугад пин-код. Хозяину карточки пришло два смс-оповещения о том, что пин введен неправильно, он написал заявление в милицию и заблокировал карту. Тем временем обладатель чужой карточки решил попытать счастья еще раз.

«Будучи в нетрезвом состоянии, встретив такого же знакомого, подозреваемый решил попробовать купить бутылку вина, — рассказывает Шабловский. — Карта к тому времени уже была заблокирована, поэтому у них ничего не вышло. Нетрезвые приятели вышли на улицу, где сразу же встретились с нарядом милиции. Видя в каком состоянии мужчины находятся в общественном месте, сотрудники РОВД попросили показать документы и заметили в руках одного из них карточку с чужой фамилией. По факту несостоявшегося хищения возбуждено уголовное дело. Жажда „легких“ денег в восьмой раз привела мужчину на скамью подсудимых».

На данный момент подозреваемый находится на лечении в ЛТП.

Следственный комитет напоминает, в случае обнаружения чужой банковской карты не пытайтесь воспользоваться ею: в наши дни существует множество способов обнаружить, где и когда была осуществлена любая транзакция.