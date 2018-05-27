Стало известно, почему в Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

О том, что 11-летний ученик 4-й школы выпрыгнул из окна второго этажа, мы уже писали ранее. Это случилось 15 мая в первой половине дня. Тогда ребенка доставили в больницу, где диагностировали переломы обеих стоп.

Как стало известно ranak.me, во время перемены, находясь в классе, мальчик поссорился с одноклассником, подбежал к окну, вскочил на подоконник и спрыгнул со второго этажа.

По информации медиков, на прошлой неделе пятиклассника выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, он находится дома на амбулаторном долечивании.