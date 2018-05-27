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Стало известно, почему в Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

  • 27 мая 2018, 10:40
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О том, что 11-летний ученик 4-й школы выпрыгнул из окна второго этажа, мы уже писали ранее. Это случилось 15 мая в первой половине дня. Тогда ребенка доставили в больницу, где диагностировали переломы обеих стоп.

Как стало известно ranak.me, во время перемены, находясь в классе, мальчик поссорился с одноклассником, подбежал к окну, вскочил на подоконник и спрыгнул со второго этажа.

По информации медиков, на прошлой неделе пятиклассника выписали из больницы в удовлетворительном состоянии, он находится дома на амбулаторном долечивании.


Ранак
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Места: Светлогорск (1377)

Метки: Происшествия (11904), Область (5520)

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В Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

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