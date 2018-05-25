Светлогорский предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

Финансовая милиция Светлогорского района уличила предпринимателя в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. На протяжении нескольких месяцев директор частной фирмы, работающей в сфере торговли и автотранспорта, показывал нулевой доход, хотя в реальности проводил сделки.

Как рассказали в Светлогорском межрайонном отделе финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, предприниматель планировал ликвидировать свое дело. Однако факт еще не свершился, а коммерсант уже перестал уплачивать налоги. На протяжении нескольких месяцев он предоставлял в налоговую инспекцию декларации, где указывал, что деятельность не осуществляет. При этом поставлял сельхозпредприятиям различные товары. В финансовой милиции добавляют подробности:

— Желая скрыть от контролирующих органов поступающую выручку, он брал оплату от сельхозорганизаций в натуральной форме. В дальнейшем эти товары продавал за наличный расчет. В результате такой деятельности предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 32 тысяч рублей. По данному факту Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. В настоящее время ведется предварительное расследование.