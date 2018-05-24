У колясочника из Светлогорска есть шанс встать на ноги. Нужен электроподъемник

У колясочника из Светлогорска Вадима Малашкина есть шанс встать на ноги. Реабилитации мог бы помочь электроподъемник в подъезде. Но он отсутствует.

«С такими травмами не ходят»

Квартира Вадима напоминает мини-реабилитационный центр. Мат на полу, гантели, разнообразные тренажеры, ходунки. Из окна виден стадион, на котором парень не прочь выполнять упражнения по восстановлению. Вот только это небольшое расстояние для молодого человека пока непреодолимо. В инвалидной коляске самостоятельно выбраться из подъезда не получается, а денег на устройство подъемника в районе нет. В квартире, кроме хозяина, меня встречают его девушка Марина, которая при всем желании любимого тягать на себе не сможет, и мама Лилия Владимировна с влажными от слез глазами: за полгода в поисках денег она обила все пороги.

1 июля 2012 года Вадим называет своим вторым днем рождения, несмотря на то, что именно тогда получил злополучную травму. Главное, что в тот летний день он выжил:

— Мы с друзьями отдыхали на речке. Я разбежался, чтобы прыгнуть в воду, поскользнулся, упал и ударился головой о дно. Выплыть сам не смог...

Друзья вовремя заметили, что Вадима нет. Его вытащили из реки, оказали первую помощь, вызвали скорую. С оскольчатым компрессионным переломом шестого шейного позвонка парня доставили в больницу. Повезло, что в это время в Гомеле операции проводил именитый хирург из РНПЦ травматологии и ортопедии, специалист срочно приехал в Светлогорск и прооперировал Вадима. Двусторонняя пневмония, полтора месяца в реанимации, паралич от линии груди и резкие необдуманные слова травматолога из районной больницы: «А что тут сделаешь? Можете не стараться — с такими травмами не ходят».

Вадим не на шутку разозлился. И решил во что бы то ни стало встать на ноги, тем более перед глазами был пример: его знакомая сумела восстановиться после страшнейшего падения.

— Я сказал себе: из больницы домой не поеду! Если дома ляжешь, то уже не встанешь. Мы с мамой начали пробивать направление на реабилитацию. Все округляли глаза: «А зачем вам это надо? Мы не видим в этом смысла». Еле получили нужные бумаги.

Майский мед вместо лекарств

В центре реабилитации в Аксаковщине Вадим впервые сел. Благодарен специалистам, которые занимаются с ним и в Гомеле, в областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны. Тренажеры, упорство и волевой характер — первые заметные улучшения появились через полтора года после травмы. После каждой поездки Вадим не прекращает занятий дома, с помощью друзей и родственников приобретает тренажеры:

— Это, конечно, кустарная работа. Этот стоит около 300 долларов в эквиваленте, вон тот вертикализатор — тысячу. Заводские их варианты — 3, 4, 5 тысяч долларов.

Курсы реабилитации принесли еще и информационную пользу. Пообщавшись с другими пациентами и врачами, Вадим узнал о том, что ему полагается по закону. Оказалось, и силиконовые подушки на кресло можно получать бесплатно, и в санаторий ездить. И очень удивил специалистов тем, что не принимал никаких поддерживающих лекарств. Он сам о такой необходимости не знал, а местные врачи и не предлагали.

— Я за пять лет после травмы не видел своего участкового терапевта. Приходилось уговаривать работников поликлиники, чтобы пришли взять анализы.





Усилия близких не пропали даром — со временем к Вадиму стали наведываться врачи. Только у матери Вадима сложилось впечатление, что в районе не очень-то и понимают, что делать с ее сыном. Один из специалистов и вовсе предложил вместо капельниц майский мед.

С миру по копейке

— Я не инвалид! — Вадим категоричен. — Да, я человек с ограниченными возможностями. Ну не могу я пока сбегать в магазин за хлебом.

Но молодой человек делает все, чтобы в скором времени такая возможность у него появилась. Достигнутый за годы занятий прогресс поражает. Марина с гордостью показывает видео на мобильнике: Вадим с помощью ходунков, тренера, костылей делает самостоятельные шаги.

— Я бы с радостью сейчас, когда тепло, отправился на стадион. Можно было бы позаниматься, взять ходунки — по квартире толком не подвигаешься. Да просто получить немного витамина D!

Раньше с передвижением помогали друзья — и возили на машине, и выносили на руках. А сейчас все разъехались. На хрупкую Марину и маму-пенсионерку такие задачи не возложишь. Лилия Владимировна взяла на себя другую функцию: добиться положенной по закону безбарьерной среды — установки пандуса возле подъезда и электрического подъемника, чтобы преодолеть ступеньки на первом этаже.

— Я уже на многих приемах побывала. В райисполкоме выслушали, но сказали, что денег нет. Обращались на несколько крупных предприятий за помощью — бесполезно.

Пандус взяло на себя Вышкомонтажное управление «Белоруснефти», в котором Вадим работал до травмы. Проект уже делают, к сентябрю обещают установить. А вот на подъемник нужны около 13 000 рублей и согласие жильцов, поскольку дом кооперативный. Как тут не вспомнить недавний скандал в Гомеле? Колясочник Андрей Антоненко долго воевал с соседями, которые упорно не соглашались на установку в их подъезде подъемника: мол, шумно, дорого и травмоопасно. Аргументы, что конструкция не будет стоить для них ни копейки, громких звуков не производит, да и аккуратно будет прислоняться к стене, не действовали. Гомельчанину с трудом, но удалось собрать нужное количество подписей.

У Вадима таких проблем не было. Навстречу пошли все, а ЖСПК открыло и благотворительный счет для сбора средств на подъемник. Пока на нем 1700 рублей, еще полторы тысячи собрали для Вадима бывшие коллеги. Но до заветной суммы пока далеко. Если не найдется спонсор или деньги в бюджете, процесс может затянуться.

К сожалению, есть и те, кто свысока бросает Вадиму: «Вот выздоровеешь, и подъемник не понадобится! Что с ним тогда делать?» Парень только улыбается: конструкцию можно будет разобрать и отдать тому, кому она нужна. Готов он раздать и все свои тренажеры. Только бы необходимость в них отпала.