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В Светлогорском районе трактор оказался в кювете, а рядом «зарылся» MAN — фото

  • 20 мая 2018, 17:23
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Вечером 18 мая на трассе примерно в километре от «сосновоборского кольца» трактор с патчером опрокинулся в кювет, рядом, вспахав колесами землю, затормозил MAN.



Ситуацию нам пояснили в Светлогорской ГАИ: MAN двигался в направлении Бобруйска со стороны Речицы. При завершении обгона трактора, водитель грузовика не учел необходимый боковой интервал. Произошло столкновение.


Трактор вместе с патчером (это дорожно-строительное оборудование для ямочного ремонта) оказался в кювете после удара. На землю разлился битум со щебнем. MAN также съехал на обочину. Водители не пострадали.



ranak.me
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Места: Светлогорск (1372)

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