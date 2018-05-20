В Светлогорском районе трактор оказался в кювете, а рядом «зарылся» MAN — фото

Вечером 18 мая на трассе примерно в километре от «сосновоборского кольца» трактор с патчером опрокинулся в кювет, рядом, вспахав колесами землю, затормозил MAN.





Ситуацию нам пояснили в Светлогорской ГАИ: MAN двигался в направлении Бобруйска со стороны Речицы. При завершении обгона трактора, водитель грузовика не учел необходимый боковой интервал. Произошло столкновение.





Трактор вместе с патчером (это дорожно-строительное оборудование для ямочного ремонта) оказался в кювете после удара. На землю разлился битум со щебнем. MAN также съехал на обочину. Водители не пострадали.



