Думал, что изменяет. В Светлогорске парень избил свою девушку, которая позже скончалась в реанимации

Трагедией закончилась ссора, произошедшая в одной из светлогорских квартир поздним вечером 22 апреля. Молодая женщина была избита своим сожителем, а затем скончалась в больнице. Информацию об этом опубликовали в 34-ом номере «Светлагорскіх навін» от 11 мая.

31-летняя женщина и 35-летний мужчина, не состоящие в официальном браке, проживали вместе на протяжении 6 лет. Пока молодой человек ездил на заработки в Минск, девушка обустраивала быт в их светлогорском жилье.

Вернувшийся однажды ранее положенного срока, мужчина застал на кухне свою девушку вместе с незнакомым парнем. Не требуя объяснений, гражданский муж принял последнего за любовника.

Нарастал конфликт. И, когда незнакомый молодой человек ретировался, мужчина принялся избивать сожительницу. Спустя какое-то время он связался с подругой женщины, а та, в свою очередь, вызвала скорую помощь. На следующий день пострадавшая скончалась в реанимации.

По словам старшего следователя Светлогорского РОСК Екатерины Косич, мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет (ч.3 ст.147 УК РБ).