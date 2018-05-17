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В Светлогорске пятиклассник выпрыгнул из окна школы

  • 17 мая 2018, 09:28
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Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали перелом обеих стоп. По информации медиков, обошлось без травм внутренних органов, что часто бывает при падении с высоты. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Почему школьник выпрыгнул из окна, разбираются сотрудники милиции. Проводится проверка.


ranak.me
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Места: Светлогорск (1370)

Метки: ДТП и ЧП (399), Главное (5910)

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