Шоковая терапия: Светлогорская ГАИ продемонстрировала водителям разбитый в аварии автомобиль

Увидеть аварию на дороге и остаться к этому событию равнодушным, наверное, невозможно. Вид искореженного металла пострадавшего автомобиля, выверенные и согласованные быстрые действия сотрудников госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи, суетливые попытки прийти на подмогу службам со стороны участливых водителей — все это надолго врезается в память проезжающих мимо такого трагического происшествия, заставляет снизить скорость, быть более внимательными на трассе, а кроме того проявлять терпение и уважение к остальным участникам движения. На такой эффект и рассчитана была профилактическая акция, которую провели сотрудники Светлогорской ГАИ на объездной трассе города.

В прошлую пятницу (а именно этот день является одним из самых напряженных в плане дорожного движения) на одном из оживленных участков трассы сотрудники ГАИ установили эвакуатор с пострадавшим в недавней аварии легковым автомобилем. Водителей останавливали, традиционно выполняли проверку документов, а затем, вместо ожидаемых водителями профилактических бесед, предлагали высказать свое предположение, что послужило причиной аварии. Стоит заметить, что наблюдательность наших водителей, как у профессионалов, так и у любителей, оказалась на высоте. Практически безошибочно они определили, что причиной дорожного происшествия стало несоблюдение скоростного режима во время обгона транспортного средства (добавим, что водитель и пассажиры пострадавшего автомобиля, к счастью, остались живы).





В ходе короткой беседы с начальником отдела ГАИ светлогорского РОВД Василием Гапоненко водители высказывали свое мнение по поводу причин, ведущих к дорожно-транспортным происшествиям, главными из которых во все времена были и остаются лихачество и низкая внутренняя культура водителей, которая непременно отражается на культуре вождения. Об этом, в частности, упомянули водитель Речицкого опытного лесхоза Евгений Кардашов, за плечами которого более 40 лет водительского стажа, водитель-дальнобойщик из Гродненской области Иван Косяк и многие другие. Начальник цеха вышкомонтажного управления Федор Филиппчик, который тоже стал участником профилактического мероприятия, затронул не менее важную тему, связанную с безопасностью на дороге — поведение пешеходов.

— Сколько приходилось наблюдать, как, подойдя к пешеходному переходу, люди — причем нередко мамы с колясками — вместо того, чтобы сначала посмотреть по сторонам, а потом переходить дорогу, как того требуют правила, уткнувшись в телефон, ступают на проезжую часть. А ведь переход тоже считается участком повышенной опасности, и такое поведение тоже может стать причиной серьезного происшествия.







В рамках профилактической акции сотрудники госавтоинспекции побеседовали с несколькими водителями, а также подарили им специальные информационные буклеты, в которых содержаться сведения о том, как себя вести в случае дорожно-транспортного происшествия и номера телефонов служб, куда можно обратиться за помощью.

— И я надеюсь, — напутствовал в дорогу водителей Василий Гапоненко, — все у вас в дороге будет хорошо, и вам не придется звонить в указанные экстренные службы.





