Художник из Светлогорска увековечил Сергея Михалка в своей картине и вручил её артисту

Светлогорский художник подарил Сергею Михалку картину с изображением самого артиста.

Виталий Устименко вручил свою работу перед началом концерта в Светлогорске. В процессе беседы с Михалком выяснилось, что картина исполнителю понравилась, рассказал художник.

— Это моя любимая группа, сколько я себя помню... Сергей Михалок — мой кумир. Его талант, ум, ирония, экспрессия и взрывная музыка всегда вдохновляли меня, — поделился эмоциями автор картины.

Виталий также рассказал lovesun.by подробности о самой картине:

— Картина, которую я подарил, называется «Край». Она написана в стиле экспрессионизма и в фирменных цветах «Ляписов». На ней изображён Сергей Михалок исполняющий песню «Родны край».