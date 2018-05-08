Договорившись по телефону о покупке дорогой вещи, житель Светлогорска обманул продавца, не оплатив полученный товар, за что и был наказан: по приговору суда он обязан выплатить сумму, в три раза превышающую стоимость покупки.

Житель Светлогорска решил купить столовое серебро в Гомеле. Он договорился с продавцом о приобретении серебряного черпака за 400 рублей. Созвонившись, решили, что продавец передаст вещь через водителя рейсового автобуса «Гомель-Минск». В свою очередь, покупатель обещает отдать деньги водителю сразу после получения товара.

Женщина, поверив мошеннику, отдала столовое серебро водителю рейсового автобуса и доверчиво ожидала деньги. Подозреваемый забрал вещь и отдал водителю пустой запечатанный конверт.

Не получив деньги, продавец из Гомеля обратилась в милицию.

«В дальнейшем покупатель распорядился серебряным черпаком по своему усмотрению, — говорит старший помощник прокурора Светлогорского района Петр Писаренко. — Приговором суда Светлогорского района подозреваемый признан виновным в завладении имуществом путем обмана (мошенничества) и на основании статьи ч.1. ст.209 УК Беларуси ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, что в денежном эквиваленте составляет 1225 рублей».