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В Светлогорске осудили работника автомойки, который пьяный и без спроса катался на авто клиентки

  • 07 мая 2018, 10:06
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Суд Светлогорского района вынес приговор 25-летнему работнику местной автомойки, который угнал чужой авто и колесил на нем по городу до тех пор, пока не оказался заблокирован.

Инцидент произошел еще в феврале. Жительница Светлогорска на ночь оставила свой Hyundai на мойке в «теплом боксе». Нетрезвому сотруднику автомойки в какой-то момент захотелось прокатиться на чужой машине, он взял из кассы ключи и помчал по ночному городу, задевая бордюры и не щадя подвеску. В районе дома № 87 Молодежного микрорайона Hyundai заглох. Сработала блокировка. Мужчине ничего не оставалось, как связаться с хозяйкой авто. Ей он сообщил свою версию произошедшего: якобы машину отогнали для того, чтобы расчистить от снега территорию возле автомойки. Владелица таким объяснениям не поверила и вызвала милицию.

Обвиняемый признан виновным в угоне, совершенном повторно. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщили в областном суде.


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Места: Светлогорск (1365)

Метки: Криминал (9825), Область (5442)

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