В Светлогорске появилась скамейка с USB-разъёмами для зарядки гаджетов

В Светлогорске появилась лавочка, которая сможет заряжать мобильные устройства. Скамейка появилась благодаря конкурсу, который проводится местным исполнительным комитетом.

На борту имеется розетка с двумя USB-разъёмами, однако электричество на них пока не подаётся (да, мы проверили). Это связано с тем, что открытие «Аллеи скамеек» ещё не состоялось и запланировано на 9 мая.





Изготовителем скамеечного комплекса, который имеет название Urban Street, является «Светлогорский завод ЖБИиК» .

Кстати, конструкция «Я люблю Светлогорск» и площадка для роллеров тоже были изготовлены благодаря этому предприятию.

Помимо «жбиковской» скамейки, вдоль пешеходной дорожки появились лавочки и других предприятий.