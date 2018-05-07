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В Светлогорске появилась скамейка с USB-разъёмами для зарядки гаджетов

  • 07 мая 2018, 09:14
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В Светлогорске появилась лавочка, которая сможет заряжать мобильные устройства. Скамейка появилась благодаря конкурсу, который проводится местным исполнительным комитетом.

На борту имеется розетка с двумя USB-разъёмами, однако электричество на них пока не подаётся (да, мы проверили). Это связано с тем, что открытие «Аллеи скамеек» ещё не состоялось и запланировано на 9 мая.


Изготовителем скамеечного комплекса, который имеет название Urban Street, является «Светлогорский завод ЖБИиК» .

Кстати, конструкция «Я люблю Светлогорск» и площадка для роллеров тоже были изготовлены благодаря этому предприятию.

Помимо «жбиковской» скамейки, вдоль пешеходной дорожки появились лавочки и других предприятий. 


lovesun.by
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Места: Светлогорск (1365)

Метки: Общество (29891), Область (5442)

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