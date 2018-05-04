18-летний парень два раза угонял «Жигули» в Светлогорске и оба раза его ловили

  • 04 мая 2018, 10:57
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Будучи в состоянии алкогольного опьянения 18-летний молодой человек попытался угнать автомобиль «Жигули» .

Крутившегося возле машины парня заметил мужчина, который в это время курил на балконе соседнего дома. Он сообщил о подозрительных действиях собственнику транспортного средства, который бросился к своему автомобилю и остановил угонщика.

Позже выяснилось, что преступник, в февраля нынешнего года уже пытался угнать «Жигули», пишет газета «Светлагорскiя навiны» (№ 32 от 3 мая 2018).

Тогда его осудили достаточно мягким приговором, без направления в места лишения свободы. Однако в этот раз ему грозит срок от 2 до 6 лет.


Lovesun.by
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Места: Светлогорск (1363)

Метки: Криминал (9811), Авто (5225), Область (5435)

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