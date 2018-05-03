А что, так можно было? Банки отсрочили сразу 200 млн USD кредитов Светлогорскому ЦКК?

Банковская статистика в Беларуси постоянно подкидывает сюрпризы. У кого миллионные платежи по кредитам теперь отодвинуты на потом?

Данные НБРБ показывают, что в период между 1 марта по 1 апреля пролонгированная задолженность клиентов банков по кредитам и другим операциям подскочила аж на 507,4 млн BYN. Причем всплеск суммы отсроченного долга спровоцировали кредиты в иностранной валюте — рост на 498,7 млн BYN (в эквиваленте).

До марта-2018 аналогичные по масштабам корректировки происходили в феврале и октябре 2017 года. Как удалось выяснить banki24.by, с наибольшей вероятностью таким путем решала свои проблемы сеть «Евроопт».

Может быть, и на этот раз с банками «по-хорошему» договорились ритейлеры? Ответ однозначный — нет. И на это указывает целый ряд фактов.

Во-первых, скачок пролонгированных валютных кредитов произошел не в частном секторе, а у госпредприятий. За март-2018 объем проблемных долгов в госсекторе увеличился на 220,2 млн USD.

Во-вторых, отличается вид деятельности. В марте 2018-го изменение качества 205,5 млн USD долгосрочных кредитов отмечалось в обрабатывающей промышленности. В 2017 году подвижки происходили у организаций торговли.

Можно уточнить размер и географическое расположение предприятия. Проблемная долгосрочная валютная задолженность малых и средних предприятий на 1 апреля 2018 года составляла 95 млн USD, что в разы ниже разового скачка у госпредприятий.

Всплеск проблемных кредитов произошел по юрлицам Гомельской области. Сумма долгосрочных валютных кредитов, которые были отсрочены либо просрочены в регионе, за март-2018 увеличилась на 198,6 млн USD. В 2017-ом драйвером проблемной задолженности были компании из Минска.

Таким образом, получаем следующий профиль должника, которому банки временно простили платежи по долгосрочным кредитам в иностранной валюте. Это крупное промышленное госпредприятие Гомельской области.

Какие компании больше всех подходят под это описание? Открытые данные указали banki24.by на одно юрлицо — ОАО «Светлогорский ЦКК».

Действительно, в марте комбинат отчитался о совершении с Беларусбанком крупных сделок. Стороны подписали допсоглашения в кредитные договоры. Беларусбанк позволил ЦКК отсрочить погашение кредитов на общую сумму 405,1 млн BYN. При этом проценты за пользование кредитами составляли 350,1 млн BYN.

Скорее всего, выгоду от сделок получили обе стороны. Беларусбанк отнес на будущее головную боль по просроченным кредитам. Светлогорский ЦКК облегчил себе период до завершения модернизации. Напомним, предприятие никак не может выбраться из чистых убытков.

Кстати, долги Светлогорского ЦКК были пролонгированы по указу № 460. Документ «предложил» Беларусбанку отсрочить выплаты по китайским кредитам комбината. Проценты по этим кредитам за предприятие давно перечисляет бюджет. В банке с предложением мажоритарного акционера согласились. Так Светлогорский ЦКК получил отсрочку четверти своих долгосрочных долгов.