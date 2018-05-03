Как завлабораборией светлогорской ТЭЦ стал чиновником-миллионером. Пример снятого за коррупцию министра энергетики Потупчика

«Народ должен знать, как живут чиновники и их родственники, откуда деньги и собственность у этих людей», — заявил Александр Лукашенко. Однако, вопреки мнению главы государства, белорусские чиновники не хотят публиковать свои декларации о доходах. Генеральный прокурор Александр Канюк объясняет, что «это не совсем этично».

Впрочем, формула благополучия у высоких чиновников похожа. Еще в советское время или в начале независимости они получили первую квартиру. После заменили ее на более престижную и просторную. И наконец построили коттедж в Дроздах или около них.

Как работает эта схема? Отследим на конкретном примере.

Владимир Потупчик — один из двух десятков белорусских министров. Его имя упоминается редко, Потупчик отвечает за энергетику. Это ведомство было на слуху во время «новогодних войн» с Россией, когда в последний момент определялись цены на энергоносители. Сейчас на рынке затишье, и министерство работает в невидимом режиме.

Этап накопления капитала

Владимир Потупчик родился в 1958-м в Светлогорске. После окончания Белорусского политехнического института (ныне БНТУ) отработал год в Мозыре, а после вернулся в родной Светлогорск. С энергетикой он был связан только четыре года, максимально поднявшись до должности заведующего лабораторией на ТЭЦ.

А потом пошел по партийной и чиновничьей линии. На многих должностях Потупчик работал тандемом с Александром Якобсоном. Был вице-мэром Светлогорска, который считался «столицей наркоманов», мэром Мозыря время Дожинок, вице-губернатором Гомельщины...

В Светлогорске Потупчик имел трехкомнатную квартиру на улице Пушкина. Его дом — старая брежневка, построенная еще в 1970-е.

После переезда в Гомель чиновник переписал жилье на дочь Ульяну. С учетом нынешних цен на недвижимость в Светлогорске квартира Потупчика стоит около $ 35 тысяч.

Выгодная приватизация

В 2004 году Потупчика перевели в Минск. Сначала он стал помощником Лукашенко (инспектором по столице), а через два года — министром труда и социальной защиты. Именно под его руководством была отменено большинство льгот.

В соответствии с указом «О создании специального служебного жилищного фонда» ни одна из этих должностей Потупчика не предусматривает выделение служебного жилья. Получаешь немаленькую зарплату — можешь снимать квартиру или откладывать на ее покупку.

Однако Потупчик каким-то образом получил квартиру в доме на улице Белорусской, на берегу Свислочи.





Первые жильцы этого дома заселились в 2005 году. Им выдавались справки «о распределении изолированных помещений». Это типичная схема для долевого строительства. Но у Потупчика такой справки нет.

Он приватизировал свою квартиру в конце 2007 года, получив разрешение первичного собственника — Главного хозяйственного управления Управления делами президента.

Приватизация — это приобретение гражданами государственного жилья. Сколько пришлось заплатить министру труда? Трехкомнатную площадью более 90 м2 оценили в 145 миллионов рублей. По тогдашнему курсу это было около $67 тысяч. Таким образом, квадратный метр стоил около $746.

Не маловато ли? В 2007–2008 годах в Беларуси наблюдался строительный бум, жилье в Минске подскочила до $2000 за метр. А такая квартира, как на Белорусской, должна стоить еще больше за счет престижного места. Похоже, что министр получил большую скидку.

Потупчик до сих пор не имеет права полностью распоряжаться квартирой. Значит, платеж за приватизацию не был одноразовым, договор оформлялся в рассрочку. С каждым днем девальвация «съедает» выплаты. Курс доллара с даты начала приватизации вырос более чем в 7 раз.

В выписке Национального кадастрового агентства нет информации, на какой срок была оформлена его ипотека. Однако есть пометка, что сначала документы составили с ошибками в законе «О приватизации» и двумя статьями Гражданского кодекса.

По нынешним рыночным ценам квартира Потупчика стоит около $180 тысяч.





Скромный, но дорогой коттедж

Карьера Потупчика тем временем продолжала идти вверх. В 2009 году он стал вице-премьером по социальным вопросам. Правда, уже на следующий год его уволили из правительства, а в 2011 году нашли синекуру — должность вице-спикера в совете республики.

А в мае 2012 года Мингорисполком выделил Потупчику землю для строительства коттеджа в водоохранной зоне за «Минск-Ареной». Теперь его улица Мястровская входит в состав района Ржавец (прежнее название Лебяжий).

Потупчик оказался соседом группы банкиров во главе с Петром Прокоповичем и Павлом Каллауром. Скорее всего, рядом строился и беглый киргизский президент Курманбек Бакиев.

На участке Потупчика возник небольшая двухэтажка с баней. Правда, панорама из окон за время строительства существенно изменилась. Сразу за забором Потупчика развернулась стройка многоэтажек, которые окончательно закроют коттедж от проспекта Победителей. С балконов квартир на высоких этажах можно будет наблюдать за жизнью чиновника.





Оформляя документы на дом, Потупчик заверил регистратора, что строил коттедж за собственные деньги, без привлечения льготного кредита.

Кадастровая стоимость тех 14 соток земли, доставшейся ему, составляет $225 тысяч. Рыночную цену риелторы могут назвать только навскидку. Она немного ниже, чем в Дроздах, где начинают считать от $1 миллиона.

Во время своего строительства Потупчик перешел в ранг министра энергетики. Последний раз он работал в энергетической области тридцать лет назад.

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Владимир Потупчик род. 1958 в Светлогорске. Окончил Белорусский политехнический институт (1980) и Российскую академию государственной службы при президенте России (2002).

В 1980–1984 работал на Мозырской ТЭЦ, Светлогорской ТЭЦ и на «Гомельэнерго», в 1984–1990 — в Светлогорском горкоме КПБ. В 1990–1998 — заместитель председателя Светлогорского совета народных депутатов, заместитель мэра Светлогорска. В 1998–2001 — председатель комитета Гомельского облисполкома, в 2001 — мэр Мозыря, в 2001–2004 — вице-губернатор Гомельщины. В 2004–2006 — помощник президента (инспектор по Минску). В 2006–2009 — министр труда и социальной защиты, в 2009–2010 — вице-премьер. В 2011–2012 — вице-спикер Совета Республики. С 2013 — министр энергетики.

Статья была написана и впервые опубликована в августе 2015 года.

