Фотофакт: в Светлогорске на трассе сгорел Renault

  • 30 апреля 2018, 17:36
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28 апреля, в субботу, на участке дороги Р-82 загорелся автомобиль. Обошлось без жертв.

Renault Megane двигался по трассе между деревней Расова и поселком Медков примерно в 22:00. Внезапно автомобиль загорелся.

По словам хозяина машины, он заметил задымление из-под капота на ходу. Остановившись, водитель попытался погасить пламя самостоятельно.

Помощь оказывали и очевидцы из числа остановившихся автомобилистов. Несмотря на это, к прибытию пожарных большая часть машины была охвачена огнём. В итоге автомобиль выгорел полностью. Причина ЧП устанавливается.



Ранак
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Места: Светлогорск (1360)

Метки: Авто (5210), ДТП и ЧП (335)

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