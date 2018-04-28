В Светлогорске появился первый в Беларуси банкомат, где можно снять российские рубли

В Светлогорском отделении БПС-Сбербанка в зоне 24×7 появился банкомат, в котором можно снимать российские рубли и доллары. Это первый в Беларуси банкомат с такой функцией.

Один из банкоматов, установленных в зоне самообслуживания, был перенастроен так, что светлогорцы уже могут воспользоваться возможностями снятия валюты. Доступны купюры номиналом 10$ и 100$, 1 тысяча и 5 тысяч российских рублей.

Те, кто работает в России, теперь могут снимать деньги здесь по карточке Сбербанка России без комиссии.

Что касается белорусских рублей, то их можно снять здесь же, в зоне 24×7, в соседнем банкомате, в котором, к слову, юрлица могут сдать выручку.