Не мог ничего ответить, постоянно засыпал. В Светлогорске от отравления газом из открытой конфорки плиты спасли одинокого старика

25 апреля сотрудники Светлогорского отдела Департамента охраны МВД — лейтенанты милиции Юрий Костин и Руслан Пинчук находились на службе. В этот день милиционеры спасли человека и, возможно, предотвратили взрыв бытового газа.

Сопровождая судебного исполнителя, офицеры прибыли к дому № 58 Октябрьского микрорайона. Уже в подъезде, на втором этаже, они почувствовали сильный запах газа. Концентрация была такова, что женщине, судебному исполнителю, стало плохо.

Офицеры вывели её на улицу и вернулись к дверям квартиры, откуда пахло газом. На сильный стук через некоторое время дверь открыл пожилой мужчина. Он находился в состоянии оцепенения, не мог ничего вразумительно ответить, постоянно засыпал.

Милиционеры обнаружили на кухне открытую конфорку газовой плиты. Окна во всей квартире, в том числе и на кухне были плотно закрыты. Перекрыв газ и открыв для проветривания окна, сотрудники отдела охраны вызвали бригаду скорой помощи.

Хозяин квартиры, пенсионер 1929 года рождения, был отправлен в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и сейчас его жизнь вне опасности. По информации из Центра социального обслуживания населения, дедушка числится как одиноко проживающий.