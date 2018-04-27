Не мог ничего ответить, постоянно засыпал. В Светлогорске от отравления газом из открытой конфорки плиты спасли одинокого старика

  • 27 апреля 2018, 09:23
  • 595
  • 0


25 апреля сотрудники Светлогорского отдела Департамента охраны МВД — лейтенанты милиции Юрий Костин и Руслан Пинчук находились на службе. В этот день милиционеры спасли человека и, возможно, предотвратили взрыв бытового газа.

Сопровождая судебного исполнителя, офицеры прибыли к дому № 58 Октябрьского микрорайона. Уже в подъезде, на втором этаже, они почувствовали сильный запах газа. Концентрация была такова, что женщине, судебному исполнителю, стало плохо.

Офицеры вывели её на улицу и вернулись к дверям квартиры, откуда пахло газом. На сильный стук через некоторое время дверь открыл пожилой мужчина. Он находился в состоянии оцепенения, не мог ничего вразумительно ответить, постоянно засыпал.

Милиционеры обнаружили на кухне открытую конфорку газовой плиты. Окна во всей квартире, в том числе и на кухне были плотно закрыты. Перекрыв газ и открыв для проветривания окна, сотрудники отдела охраны вызвали бригаду скорой помощи.

Хозяин квартиры, пенсионер 1929 года рождения, был отправлен в больницу. Там ему оказали необходимую помощь и сейчас его жизнь вне опасности. По информации из Центра социального обслуживания населения, дедушка числится как одиноко проживающий.


Ранак
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Юрий Костин (1), Руслан Пинчук (1)

Места: Светлогорск (1358)

Метки: ДТП и ЧП (325), Область (5409)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 27/04 (6:00) - 29/04 (19:59):

Самое читаемое