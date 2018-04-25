Почему стоит завод в Светлогорске, за который Лукашенко отчитал чиновников

В декабре 2017 года на базе Светлогорского целлюлозно-картонного комбината заработал завод по производству сульфатной белёной целлюлозы мощностью 400 тысяч тонн в год. Тот самый, против строительства которого, местные жители ещё в 2012 году собрали 10 тысяч подписей.

Протесты не повлияли на решение властей — хотя сроки постоянно переносились, в декабре завод выпустил первые сто тонн сырья. Но, проработав три месяца, предприятие остановилось. В своём ежегодном послании Александр Лукашенко отчитал за это чиновников: «В правительстве до сих пор разбираются, кто перед президентом за это ответит».

Второй по стоимости после АЭС

«Глава государства акцентирует внимание на этом проекте, потому что он является вторым по стоимости после Белорусской АЭС, — объясняет директор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Юрий Крук. — Его стоимость — $800 млн [строительство АЭС под Островцом обойдётся Беларуси приблизительно в $10 млрд. — Еврорадио]. Когда предприятие заработает, мы сможем перерабатывать белорусскую древесину, которая ранее в круглом виде вывозилась на экспорт.

Древесина вывозилась по 40 евро за кубометр. На тонну целлюлозы будет уходить порядка пяти "кубов" древесины. А стоимость целлюлозы сегодня — около $800 за тонну. Вот и считайте! На заводе будут работать порядка 400 человек. 150 тысяч долларов — приблизительная выручка на одного работника».

По словам специалиста, сегодня в Беларуси все виды бумаги производятся из сырья, привезённого из России и Евросоюза. Светлогорский завод будет использовать белорусскую древесину. Но почему же тогда он поработал всего три месяца?

Просто попробовали

Юрий Крук рассказал, что официального открытия завода пока не было. Три месяца работы, которые упомянул Лукашенко в своём послании, это всего лишь эксперимент:

«Мы запустили пробное производство. Выпустили около 3 тысяч тонн продукции. Часть была направлена по предприятиям нашего концерна на переработку. Там её протестировали специалисты и дали хорошую оценку. Продукцию из неё реализовали клиентам. Также мы сделали первые отгрузки собственно целлюлозы в Германию, Китай и Россию».

Сегодня предприятие полностью обеспечено сырьём и химикатами, и не работает лишь потому, что пока не подписаны дополнительные соглашения о возобновлении работ с китайской стороной«.

Запуск завода тормозят... китайцы

По словам директора комбината, сегодня запуск производства лежит исключительно в зоне ответственности китайского подрядчика, корпорации САМСЕ.

«С февраля по март китайские специалисты были на новогодних каникулах, — продолжает Юрий Крук. — Сейчас с ними ведутся переговоры о возобновлении дальнейшего пуска завода, чтобы до конца года вывести его на непрерывный режим работы и выйти на мощности, которые указаны проектом».

Директор комбината также объяснил, почему затянулось строительство предприятия:

«Завод современный, там установлено европейское оборудование. Пришлось делать много согласований и адаптировать проектные документации под наши нормы и требования. Есть вопросы, которые были полностью откорректированы. Адаптация завершилась лишь в прошлом году — это позволило двигаться дальше».

По словам Юрия Крука, все вопросы должны быть решены до конца 2018 года.