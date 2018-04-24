Жительница Светлогорска скончалась в больнице, куда её доставили после ДТП

  • 24 апреля 2018, 11:20
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Жительница Светлогорска скончалась в учреждении здравоохранения от полученных в результате ДТП травм.

Авария произошла утром 14 апреля вблизи д. Деражня Речицкого района. Минчанин, управляя автомобилем Peugeot, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

После происшествия в больнице оказались три человека, об их состоянии ничего не сообщалось. Однако сейчас стало известно, что 22 апреля от полученных травм скончалась женщина, которая в момент ДТП находилась в Audi в качестве пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.


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Места: Светлогорск (1356)

Метки: ЧП и ДТП (33), Авто (5189), Область (5397)

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