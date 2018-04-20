Фотофакт: в Светлогорском районе сгорел грузовой автопоезд

В деревне Селищи Светлогорского района загорелся грузовой автомобиль МАЗ 6303. О происшествии в центр оперативного управления сообщил сам водитель транспортного средства.

Инцидент произошёл около двух недель назад, однако информация о нём появилась только сейчас.

Пострадавших нет, ущерб был оценён специалистами в сумму 5000 рублей. Об этом пишет газета «Светлагорскiя навiны» (№ 29 от 19.04.2018), информацию lovesun.by также подтвердили в МЧС.

Грузовик принадлежит Краснопольскому лесхозу (Могилёвская область). Издание пишет, что предполагаемой причиной пожара является аварийный режим работы проводки автомобиля.