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Фотофакт: в Светлогорском районе сгорел грузовой автопоезд

  • 20 апреля 2018, 15:02
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В деревне Селищи Светлогорского района загорелся грузовой автомобиль МАЗ 6303. О происшествии в центр оперативного управления сообщил сам водитель транспортного средства.

Инцидент произошёл около двух недель назад, однако информация о нём появилась только сейчас.

Пострадавших нет, ущерб был оценён специалистами в сумму 5000 рублей. Об этом пишет газета «Светлагорскiя навiны» (№ 29 от 19.04.2018), информацию lovesun.by также подтвердили в МЧС.

Грузовик принадлежит Краснопольскому лесхозу (Могилёвская область). Издание пишет, что предполагаемой причиной пожара является аварийный режим работы проводки автомобиля.


Lovesun.by
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Места: Светлогорск (1355)

Метки: ЧП и ДТП (26), Авто (5176), Область (5383)

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