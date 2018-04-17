34-летний житель Светлогорска в течение года дважды задержан за управление транспортным средством ВАЗ −2109 в состоянии алкогольного опьянения.

По словам следователя следователя Светлогорского РОСК Андрея Ларионова, первый раз сотрудники ГАИ остановили нарушителя в начале года. За правонарушение начальник ГАИ наложил на подозреваемого административное взыскание (штраф 1470 рублей) и лишил мужчину прав управления всеми видами транспортных средств на 3 года, предупредив, что следующее наказание будет гораздо жестче. Уже через 2 месяца мужчина опять сел за руль автомобиля выпившим. Был остановлен сотрудниками ГАИ.

«От предложенного освидетельствования — отказался, что, в принципе, приравнивается к нарушению закона, — объясняет следователь. — В соответствии с действующим законодательством, за повторное задержание в нетрезвом виде в течение года при управлении автомобилем — машину изымают, ставят на стоянку и по решению суда конфисковывают. Тем более в 2009 г мужчина был судим по аналогичному делу, но эта судимость уже погашена».

Светлогорским РОСК 4 апреля возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.317-1 УК Беларуси «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения... отказ от прохождения проверки освидетельствования».