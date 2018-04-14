«Бубки», маковая бизнесменша и проверочная закупка: в суд Светлогорского района направлено дело с семью обвиняемыми

Как рассказал старший прокурор отдела областной прокуратуры Андрей Карась, расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов с семью обвиняемыми длилось полгода. Теперь оно направлено в суд Светлогорского района.

Запутанная криминальная история разворачивалась в прошлом году в Светлогорске. В августе в райцентре милиционеры задержали наркомана с двумя пакетиками мака. Экспертиза показала, что это мак с наслоением опия и пыльцой маковой соломы, так называемые «бубки». К слову, 100 грамм «бубок» стоят 30 рублей. 56-летний мужчина рассказал, что купил наркотик у некой жительницы Светлогорска по прозвищу «Толстая».

Правоохранители вышли на маковую бизнесменшу. Дома у 34-летней женщины нашли достаточно много наркотического вещества, расфасованного по пакетикам. Также она сообщила, где хранит еще.

Установлено, что она сбывала «бубки» только «проверенным» жителям Светлогорска. Женщина всегда общалась с покупателями в завуалированной форме, чтобы никто посторонний не мог понять, о чем идет речь.

На допросе «Толстая» призналась, что «бубки» приобретала у гражданина по созвучной с его фамилией кличке «Ева». Милиционеры без особого труда вышли на мужчину-наркомана. Правда, на задержание пришлось ехать с ОМОНом, потому что он оказать сопротивление или скрыться на автомобиле. К слову, в машине у него нашли все тот же мак с напылением, при обыске дома — еще несколько расфасованных пакетиков. «Ева» рассказал, что в больших объемах покупал наркотики у жителя Минска Игоря. Так, партия грязного мака весом 25 килограммов стоила не менее 800 долларов.

Милиционеры организовали проверочную закупку. «Ева» назначил встречу с Игорем. Все снималось на скрытую камеру. Когда продавец передал два бумажных мешка мака по 25 килограммов каждый, а взамен получил деньги за товар, его задержали с поличным. Переданные купюры оказались мечеными.

Выяснилось, что Игоря на самом деле зовут Сергей. Мужчина родился в Гомеле, однако проживал в Минске. Сам наркотики не употреблял.

В ходе расследования задержан еще один человек — 38-летний наркопотребитель Николай, который для себя купил у «Евы» пять пакетиков «бубок» по 200 грамм каждый. Наличие жены и ребенка не мешало мужчине тратить деньги на дорогие наркотики.

Шестым фигурантом уголовного дела стала еще одна женщина — ранее судимая наркоманка жительница райцентра по прозвищу «Малая». Установлено, что она поддерживала отношения с ранее задержанной «Толстой». Женщина приобретала для себя и хранила в своем доме часть наркотической продукции подруги.

Всем шестерым предъявлено обвинение. Первому задержанному наркоману и Николаю грозит до пяти лет лишения свободы. «Толстой», «Еве», Игорю, который оказался Сергеем, и «Малой» — до 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. К слову, в отношении четырех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствием установлено, что «Ева» сбывал «бубки» еще одному жителю Светлогорска, который ранее был судим за сбыт наркотиков. Однако сейчас мужчина находится в розыске.