Жителю Гомельской области грозит до 1225 рублей штрафа за пойманных нелегально одну рыбу и одного рака

В минувшие выходные сотрудники Светлогорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира организовали полевое контрольное мероприятие. Его целью было выявление, предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в рыболовных угодьях реки Днепр.

Рано утром на старице речного порта Днепра вблизи деревни Озерщина в поле зрения сотрудников межрайинспекции попал мужчина, который, находясь в резиновой лодке, извлекал из воды запрещенное орудие лова — ставную сеть длиной около 40 метров. Её он установил заранее ночью, — подчеркивают в инспекции.





К счастью нарушителя, в сетях оказалась лишь особь носаря и одна особь рака. Вред, причиненный окружающей среде, составил 132 рубля.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.15.35 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает наложение штрафа в размере от 20 (490 руб.) до 50 (1225 руб.) базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы. Материалы дела направлены в суд.





Напомним, что с 20 марта по 18 мая в рыболовных угодьях Гомельской области установлен запрет на лов всех видов рыбы. Рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений.