Светлогорский «вонючий завод», против которого протестовали люди, показал 50 млн рублей чистого убытка

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» по итогам 2017 года зафиксировало 50 млн. рублей чистого убытка. Такая информация содержится в годовом отчете предприятия, размещенного на Едином портале финансового рынка.

Размер чистого убытка за год вырос в 1,5 раза. Выручка предприятия от реализации при этом увеличилась на 9,2% до 73,47 млн. рублей. Убыток от реализации за год увеличился в 1,5 раза до 1,97 млн. рублей.

Долгосрочные обязательства комбината по кредитам и займам по состоянию до 31 декабря 2017 года достигли 1,68 млрд. рублей.

В предыдущие несколько лет на Светлогорском ЦКК реализовывался проект по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы. Недавно он начал работать. На проектную мощность завод планируется вывести до конца этого года. Светлогорское предприятие будет ежегодно перерабатывать около 2,5 млн куб. м древесины и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы примерно на 300 млн долларов.