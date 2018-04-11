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В Светлогорске вор украл посудомоечную машину, стоявшую в общем коридоре. Нашли его по отпечаткам пальцев

  • 11 апреля 2018, 16:58
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В первых числах апреля светлогорским правоохранителям сообщили о краже. Преступник с 9 этажа снёс посудомоечную машину, расположенную в общем коридоре.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала следы рук, которые были направлены в областное управление госкомитета судебных экспертиз.


Там отпечатки проверили с помощью базы автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе «Дакто-2000». По данным пресс-службы УГКСЭ подозреваемое лицо было установлено в течение нескольких часов.

Им оказался житель Светлогорска 1992 г.р., который под тяжестью улик сознался в содеянном и был задержан. Местные следователи по данному факту возбудили уголовное дело.


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Места: Светлогорск (1350)

Метки: Криминал (9701), Область (5352)

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