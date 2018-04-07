Паспорт, телефон, деньги и автодокументы. В Светлогорске обокрали жительницу Бобруйска

В Светлогорске у жительницы Бобруйска неизвестный похитил паспорт, мобильный телефон, деньги, водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Девушка оставила дамскую сумочку, в которой находились вышеуказанные предметы, на одной из лавочек недалеко от магазина «Лагуна», пишут «Светлагорскiя навiны» .

Светлогорские правоохранители установили, что кражу совершил ранее судимый 21-летний светлогорец. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает несколько вариантов наказания, в том числе ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.