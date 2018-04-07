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Паспорт, телефон, деньги и автодокументы. В Светлогорске обокрали жительницу Бобруйска

  • 07 апреля 2018, 10:04
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В Светлогорске у жительницы Бобруйска неизвестный похитил паспорт, мобильный телефон, деньги, водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Девушка оставила дамскую сумочку, в которой находились вышеуказанные предметы, на одной из лавочек недалеко от магазина «Лагуна», пишут «Светлагорскiя навiны» .

Светлогорские правоохранители установили, что кражу совершил ранее судимый 21-летний светлогорец. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает несколько вариантов наказания, в том числе ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.


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Места: Светлогорск (1348)

Метки: Криминал (9671), Область (5320)

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