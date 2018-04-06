Завершено расследование коррупционного дела в отношении первого зампреда Светлогорского райисполкома

Уголовное дело по обвинению в коррупции первого заместителя председателя — начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Светлогорского райисполкома передано следствием в прокуратуру для дальнейшего направления в суд. Об этом БелТА рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Согласно материалам дела, с 2016 по 2017 год первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома систематически давал подчиненным руководителям предприятий агропромышленного комплекса заведомо незаконные указания о выполнении без заключения договоров и оплаты для его нужд различных работ, а также о безвозмездном предоставлении ему и его близким товарно-материальных ценностей. «Действия руководителя повлекли причинение предприятиям и гражданам имущественного ущерба на общую сумму 3,9 тысячи рублей», — прокомментировала Мария Кривоногова.

По версии следствия, он неоднократно преступал закон еще до назначения на руководящую должность в Светлогорский райисполком.

C 2014 по 2015 год, являясь директором КСУП «Вежны», мужчина систематически принимал взятки от представителей коммерческих организаций, а также совершил хищение имущества возглавляемого им сельхозпредприятия.

Всего в ходе расследования установлено 16 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.