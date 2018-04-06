Весна — время радостное, а в этом году — еще и долгожданное. Однако с приходом тепла и таянием снега на дорогах обнажаются образовавшиеся за зиму рытвины и выбоины. В этом году внутригородские дороги пострадали больше обычного.

Затянувшаяся весна существенно увеличила количество дневных потеплений и утренних заморозков с последующим образованием ледяного покрова, который с легкостью рвет любое асфальтное покрытие. Ситуация усугубилась и длительным отсутствием капитального ремонта дорог. Об этом рассказал заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шабетник.

— Ситуация с ремонтом дорог в этом году коренным образом не изменилась, — сказал он. — И сегодня их состояние неудовлетворительное. Капитальный ремонт не делался уже много лет, и в этом году областное финансирование вновь не открыто. К сожалению, Светлогорский район является дотационным. В районном бюджете средств на капитальный ремонт дорог не предусмотрено. У нас разработана программа строительства и ремонта дорог, но из-за отсутствия финансирования — лишь на бумаге.





— Какие участки дорог в городе являются наиболее проблемными?

— Это два путепровода, расположенные по улицам Шоссейной и Свердлова. Оба находятся в сложном техническом состоянии и требуют незамедлительного вмешательства в течение года, максимум — двух. Путепровод по улице Шоссейной уже второй год находится в режиме ограничения нагрузки со стороны большегрузных автомобилей. Обследование выявило, что путепровод по улице Свердлова находится в еще более худшем состоянии. Областной бюджет выделяет нам в этом году 2 миллиона 500 тысяч рублей. Как только средства будут переведены, сразу приступим к ремонту путепровода по улице Свердлова. 9 апреля будут проведены торги по выбору подрядной организации заказчиком объекта КЖУП «Светочь».





В этом году выделены также средства на ремонт въезда в город со стороны Сосновоборского перекрестка от железнодорожного переезда вдоль восьмого микрорайона возле «Евроопта». Там будет расширена проезжая часть. Работы будут проводиться с учетом строительства нового микрорайона.





Напряженная ситуация на основных дорогах по улицам Калинина, Ленина, Азалова, Привокзальной. Наша заявка есть в областных и республиканских органах управления с предложениями по капитальному ремонту, в первую очередь, улицы Свердлова от въезда до пересечения с улицей Калинина, самой улицы Калинина и окончания улицы Советской. Все проекты подготовлены. При выделении средств сразу приступим к этим работам. В ближайшее время КЖУП «Светочь» займется ямочным ремонтом, как только начнут отпускать асфальт. Как бы ни было тяжело, эти затраты возьмет на себя районный бюджет. Ведь эксплуатировать дороги с ямами невозможно.





— Много нареканий у людей вызвало качество асфальтирования в прошлом году проезжей части на Сосновоборском перекрестке, а также по улице Заводской. Будет ли там ремонт в этом году?

— Действительно, работы выполнялись в то время, когда наступили сложные погодные условия. Но эти дороги еще в течение пяти лет будут находиться на гарантийном обслуживании дорожных организаций. Поэтому в этом году они еще раз проведут капитальный ремонт и возьмут все затраты на себя. Сосновоборский перекресток будет ремонтировать дорожно-строительная организация республиканского подчинения, а дорогу вдоль ОАО «СЦКК» до филиала «Светлогорская ТЭЦ» — организация областного подчинения. Как только в мае начнут функционировать асфальтные заводы, ремонт дорог будет произведен.

— Как обстоят дела с благоустройством дворовых территорий?

— По дворовым территориям ситуация также остается без изменений. У нас будет единственный ресурс — два субботника. Средства от одного из них пойдут в республиканский бюджет, от районного — в наш бюджет. Предполагаемый сбор средств по каждому из них — около 200 000 рублей. Они будут направлены на ремонт дорог и пешеходных дорожек.





— К нам обратились граждане, которые сообщили, что в микрорайоне Полесье во время прокладки труб сломали пешеходную дорожку от дома № 37 до дома № 45. Дорожка не восстановлена уже второй сезон. Будет ли она отремонтирована?

— С этой проблемой разберемся и дорожку восстановим. Но причиной еще может быть то, что в этом году мы собираемся в нескольких дворовых территориях расширять зоны для парковки. У нас зарезервированы определенные средства для этих целей. В каждом микрорайоне ежегодно мы делаем одну-две зоны для увеличения парковок.





— Когда будут благоустроены улицы после ремонта коллектора по улице Мирошниченко и 50 лет Октября?

— В проекте предусмотрены средства на восстановление и благоустройство этих улиц. В этом году все будет качественно восстановлено.

В завершение беседы Дмитрий Шабетник еще раз подчеркнул, что на сегодняшний день нет возможности положить везде новый асфальт, новые бордюры и пешеходные дорожки из-за отсутствия финансирования. Но по возможности ямочный ремонт будет производиться на отдельных участках за счет районного бюджета при соответствующих погодных условиях.