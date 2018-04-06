Тривижн 02/04 (12:00) - 8/04:
Удобная автошкола 02/04 - 08/04:

Житель Светлогорска выложил порно-ролик в «ВКонтакте», не зная об ответственности. Сейчас ему грозит до 4 лет

  • 06 апреля 2018, 09:32
  • 727
  • 0



Мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» видео, содержащее сцены порнографического характера. В процессе дознания, которое проводили светлогорские правоохранители, мужчина заявил, что не знал о существовании ответственности за такого рода действия.

Новоиспечённому преступнику 1976 г.р. теперь грозит от двух до четырёх лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено ч.2 ст.343 УК Беларуси, пишет газета «Светлагорскiя навiны» .


lovesun.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Светлогорск (1345)

Метки: Криминал (9663), Область (5313)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 05/04 - 06/04:

Самое читаемое