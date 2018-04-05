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В Паричах у мужчины, который уже сидит на «химии», нашли в подвале боевые патроны и завели уголовное дело

  • 05 апреля 2018, 10:23
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Патроны, спрятанные в подвале жилого дома, обнаружили сотрудники Следственного комитета.

Как сообщили в Светлогорском РОСК, 27-летний житель Паричей в подвале многоквартирного дома хранил 28 патронов. Это выяснилось в ходе осмотра, который проводили в доме по другому преступлению.

«Подозреваемый в незаконном хранении патронов неоднократно судим, — рассказал следователь по особо важным делам Светлогорского РОСК Василий Марушенко. — В настоящее время отбывает наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа».

В ходе проверки стало известно, что патроны, являющиеся боеприпасами к ручному стрелковому огнестрельному оружию, пригодны для использования. 31 марта против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 295 УК Беларуси «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Максимальное наказание, предусмотренное по этой уголовной статьей — лишение свободы на срок до 7 лет.


Ранак
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Места: Светлогорск (1343)

Метки: Криминал (9654), Область (5308)

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