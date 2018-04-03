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В Светлогорске 49-летнего мужчину избили до смерти

  • 03 апреля 2018, 14:03
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В Светлогорске на лестничной площадке нашли труп 49-летнего мужчины: его до смерти избил 44-летний сельчанин.

Драка со смертельным исходом произошла еще 24 февраля, однако в пресс-службе МВД сообщили о данном индиценте только сейчас.

В тот день мужчина пришел в гости к сводному брату, туда же пожаловал и житель деревни Даниловка. Вскоре, между гостями возник конфликт, который закончился смертью.

Подозреваемый, в криминальном досье которого уже значился райбой, арестован. Возбуждено уголовное дело.


gomel.today
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Места: Светлогорск (1342)

Метки: Криминал (9636), Область (5297)

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