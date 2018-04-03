В Светлогорске 49-летнего мужчину избили до смерти

В Светлогорске на лестничной площадке нашли труп 49-летнего мужчины: его до смерти избил 44-летний сельчанин.

Драка со смертельным исходом произошла еще 24 февраля, однако в пресс-службе МВД сообщили о данном индиценте только сейчас.

В тот день мужчина пришел в гости к сводному брату, туда же пожаловал и житель деревни Даниловка. Вскоре, между гостями возник конфликт, который закончился смертью.

Подозреваемый, в криминальном досье которого уже значился райбой, арестован. Возбуждено уголовное дело.