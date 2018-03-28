Светлогорский предприниматель хитро обманывал предприятия, заключая с ними договоры аренды без дат

По словам старшего помощника прокурора Светлогорского района Петра Писаренко, в прокуратуру района поступили обращения из пяти различных организаций с жалобами на одного из предпринимателей, занимающегося в Светлогорске сдачей квартир в аренду.

Все истории обращений одинаковы. В связи со служебной необходимостью работникам предприятий, находящихся в различных городах Республики Беларусь, на несколько дней необходимо было жилье в Светлогорске. Представители организаций либо сами работники подыскивали себе квартиру через интернет, связываясь по указанным номерам.

Договорившись о примерном количестве дней проживания и цене за жилье, стороны подписывали договор аренды жилого помещения. Арендодатель устно договаривался о количестве дней, на которое предоставит жилье и оформлял договор о том, что обязуется предоставить квартиру во временное владение и пользование.

«Согласно действующему законодательству, если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, — рассказывает старший помощник прокурора. — В последующем, когда граждане хотят сдать жилье и рассчитаться за услуги проживания, ИП указывает на то, что договор аренды заключен на неопределённый срок, и он не желает в добровольном порядке его расторгать. Через некоторое время 41-летний предприниматель обращается в экономические суды Республики Беларусь с исками к арендаторам о взыскании арендной платы по договору аренды жилого помещения, а также пени и процентов за пользование чужими денежными средствами. То есть, достоверно зная, что работник определенной организации пользовался услугой только несколько дней, арендодатель производит расчет задолженности за несколько месяцев. Так как исковые требования ИП решениями суда удовлетворяются, с организаций взыскиваются немалые суммы».

Прокуратура Светлогорского района напоминает о необходимости внимательного изучения договоров при их подписании. Не верьте «искренним» заверениям в том, что договор будет расторгнут по первому требованию.