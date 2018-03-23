84-летняя жительница Светлогорска подарила внучке свою квартиру. Это привело к конфликту между родственниками

Кому нужен пожилой человек в своем почтенном, отмеченном глубокими морщинами на лице от неимоверных сложностей жизненного пути, возрасте? Родным, скажете вы, близким, тем, кто их любит? Любит...

Все чаще специалисты юридических и нотариальных служб, а вместе с ними и структур Министерства внутренних дел на разных уровнях свидетельствуют: растет количество фактов, когда после благополучного заключения сделки по дарению или оформлению наследства на имущество одна из сторон (как правило, та, что выступала в роли дарителя) заявляет о ненадлежащем к себе отношении со стороны родственников.

Одну из таких историй рассказала недавно пожилая жительница Светлогорска. Женщина, которая в одночасье потеряла в автомобильной аварии мужа и двух сыновей, не смогла остаться равнодушной к переживаниям соседки. Она в свои 84 года испытывает и душевные, и физические терзания от того, что несколько лет назад, поддавшись желанию помочь внучке и ее молодой семье, оформила дарственную на свою приватизированную квартиру. На что рассчитывала бабушка? На материальную компенсацию, особое отношение к своей персоне, блага, недоступные пониманию рядовых граждан? Вряд ли. Все, чего хочется людям в таком почтенном возрасте — внимания родных и чуточку терпимости к их недостаткам, которые пусть, порой, и раздражают, но щедро оплачиваются ими же в виде таких дорогих подарков, как квартиры, машины, крупные денежные накопления.

А давайте посмотрим, много ли в жизни нашей героини было радости и счастья? Может, в ясном и беззаботном детстве? Нет, оно совпало с предвоенным периодом, и оба ее родителя попали в жернова репрессий 30-х годов. А потом — жестокая война, и девочку фашисты угоняют в рабство. Может, после войны? И здесь, после освобождения она с 14 лет трудится в Калининградской области наравне со взрослыми, чтобы заработать себе на пропитание. Затем — взрослая жизнь, работа на стройке, тридцать лет отданы Светлогорскому химзаводу. И вместе с этим (что называется, без отрыва от производства) — создание семьи, рождение сына и дочери, их воспитание, старания, чтобы у них все было, чего сама была лишена в жизни — достаток, тепло и уют, любовь и материнская забота. И твердая уверенность, что состоялась в жизни, что старость, неминуемая и пугающая, пройдет в кругу родных и близких, которые окружат ее вниманием и любовью...

И вот, оказавшись уже в этой самой старости, пожилая женщина столкнулась с непониманием и равнодушием со стороны близких. Все ее надежды разбиваются о материальную действительность, когда квартирный вопрос не способен компенсировать душевных желаний и надежд. И некогда эмоциональный душевный порыв пожилой женщины подарить квартиру своей внучке сегодня костью в горле стал у нее в отношениях с родственниками.

— Что же делать? — задается сегодня вопросом бабушка, а вместе с ней и многие другие пожилые люди, которые в силу разных обстоятельств оказались в подобной сложной жизненной ситуации. — Как выйти из положения?

Первая и самая оптимальная рекомендация — не торопитесь с решением отдать свое имущество пусть даже и близким людям. Вспомните, что говорил своим детям Федос Ходас из знаменитого фильма «Белые Росы», когда старший сын уговаривал отца объединиться, чтобы получить трехкомнатную квартиру: «Нет. На грех вас толкну — смерти моей ждать будете».

Но уж если так получилось, и вы, отписав имущество, видите недоброе отношение своих родственников (особенно если они допускают побои и угрозы довести человека до смерти), то не стоит терпеть и ждать, пока они образумятся или, не дай Бог, осуществят свои черные замыслы. Собирайте документы, факты недобросовестного к себе отношения, медицинские показания (если есть случаи побоев, фиксируйте их), заручайтесь поддержкой надежных и порядочных свидетелей, которые реально обладают информацией по случаям жестокого к вам отношения, и направляйтесь в суд. Только суд вправе рассмотреть ваши претензии и принять соответствующее решение по волнующему вас вопросу наследства или дарения имущества. Если местный суд не сможет в полной мере разобраться в перипетиях вашей проблемы и принять удовлетворяющее вас решение, обращайтесь в вышестоящие суды. Главное, чтобы ваша ситуация была не надуманной, а реальной, подтвержденной «железными» аргументами и свидетельскими показаниями.

Пожилых людей порой останавливает ложный стыд: мол, что об этом скажут соседи, родственники? Но подумайте: потакая таким действиям, не обрекаете ли вы себя на потерю уважения и собственного достоинства, а в некоторых случаях и на погибель, а своих детей или внуков, не остановив вовремя, не толкаете ли вы на грех безнаказанностью?

А что же сказать молодежи, которая позволяет себе вольность недоброго отношения к своим старшим родственникам? Вспомните евангельскую фразу Христа: «Какой мерой меряете вы, такой мерой будут мерять и вас». И кто знает, не окажетесь ли вы однажды в положении своей мамы, когда ваши отпрыски, насмотревшись на то, как вы относитесь к своим близким, не возьмут этот пример за основу в отношениях с вами. И в один прекрасный момент вместо того, чтобы встретить свою старость в тепле, уюте и окружении близких, не окажетесь ли вы на улице? Задумайтесь.