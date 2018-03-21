Местные против «вонючего» завода в Светлогорске. Суд требует от 37 истцов 370 тысяч рублей пошлины

За рассмотрение иска 37 жителей деревни Якимова Слобода против целлюлозного завода в Светлогорске суд требует с каждого истца по 10 тысяч рублей пошлины.

Суд Светлогорского района оставил без внимания иск 37 жителей деревни Якимова Слобода к местному целлюлозно-картонному комбинату и китайской корпорации САМСЕ о компенсации вреда здоровью и имуществу из-за выбросов в воздух зловонных веществ от недавно построенного завода беленой целлюлозы.

Решение не рассматривать иск приняла еще 12 марта судья Людмила Седько. В канцелярии судебное определение зарегистрировано 15 марта. Жители Якимовой Слободы получили его 20 марта.

Как сказано в определении, «в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона „Об охране окружающей среды“ право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от рождения. Это значит, что право на благоприятную окружающую среду признано за каждым гражданином на высшем законодательном уровне и в дополнительном признании не нуждается. Таким образом, у заявителей отсутствует право на обращение в суд с таким иском».

— Мы просто выпадаем в осадок от таких формулировок, — говорит одна из жительниц Якимовой Слободы. — Ведь в суд обратились не для того, чтобы за нами признали право на благоприятную окружающую среду, а потому, что наше право нарушается.

Еще один момент, в связи с которым иск не рассматривается, — неправильно уплачена судебная пошлина. За обращение в суд сельчане заплатили 5 базовых величин — 122,5 рубля. Но в определении говорится, что по такому иску каждый из истцов должен заплатить госпошлину в размере 5% от указанной суммы ущерба. И поскольку в целом жители требуют взыскать с комбината и китайской корпорации 7,4 миллиона рублей, то за обращение в суд придется заплатить 370 тысяч рублей, или по 10 тысяч рублей с каждого.

— Никто из сельчан такую пошлину заплатить не в состоянии. Это же ясно как божий день. На такой результат власти и рассчитывают, — говорит один из истцов.

5-процентная госпошлина начисляется для исков о взыскании имущественного ущерба. Истцы утверждают, что подавали на взыскание морального вреда — за пережитые приступы удушья, головную боль, кровотечение из носа, рвоту, аллергию, вызванную выбросом в воздух метилмеркаптана.

Истцам необходимо уточнить иск и заплатить госпошлину до 26 марта.





Жители Светлогорска и района собрали более 10 тысяч подписей против строительства завода сульфатной беленой целлюлозы (подписалось около 12% населения). Однако власти проигнорировали общественное мнение и в прошлом году в ноябре запустили завод в тестовом режиме. Результат — было выброшено 113,7 тонны загрязняющих веществ при годовом лимите 5 тонн.

25 декабря в Якимовой Слободе, что рядом с заводом, прошел стихийный митинг, на который вышло около 200 человек. Протесты продолжались и в январе. Но сейчас люди протестовать открыто боятся.