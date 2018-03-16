Кино с уроженкой Светлогорска в главной роли попало в ТОП-10 самых кассовых фильмов мира минувшей недели

  • 16 марта 2018, 10:09
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По итогам прошлой недели российский фильм «Я худею», с Александрой Бортич в главной роли, оказался в десятке самых кассовых фильмов международного бокс-офиса.

Актриса Александра Бортич для роли в «Я худею» набрала, а затем сбросила 20 кг.

Комедия Алексея Нужного расположилась на девятом месте заработав $5,8 миллионов. Кроме российской ленты в ТОП-10 прошлой недели также попали:

  • «Черная Пантера» (100 млн долларов), 
  • «Операция в Красном море» (23,5 млн долларов), 
  • «Красный воробей» (15,7 млн долларов), 
  • «Tomb Raider: Лара Крофт» (14,1 млн долларов), 
  • «Форма воды» (11,3 млн долларов), 
  • «Детектив из Чайнатауна 2» (10,2 млн долларов), 
  • «Брат Баджранги» (8 млн долларов), 
  • «Излом времени» (6,3 млн долларов) и
  • «Ночные игры» (5,4 млн долларов).

Нужно отметить, что в родном для Бортич Светлогорске, «Я худею» не был занесён в репертуар местного кинотеатра ни на прошлой, ни на нынешней неделях. Кстати, «Форму воды», совсем недавно получившую четыре «Оскара», тоже так и не показали в «Спутнике».


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