Кино с уроженкой Светлогорска в главной роли попало в ТОП-10 самых кассовых фильмов мира минувшей недели

По итогам прошлой недели российский фильм «Я худею», с Александрой Бортич в главной роли, оказался в десятке самых кассовых фильмов международного бокс-офиса.

Актриса Александра Бортич для роли в «Я худею» набрала, а затем сбросила 20 кг.

Комедия Алексея Нужного расположилась на девятом месте заработав $5,8 миллионов. Кроме российской ленты в ТОП-10 прошлой недели также попали:

«Черная Пантера» (100 млн долларов),

«Операция в Красном море» (23,5 млн долларов),

«Красный воробей» (15,7 млн долларов),

«Tomb Raider: Лара Крофт» (14,1 млн долларов),

«Форма воды» (11,3 млн долларов),

«Детектив из Чайнатауна 2» (10,2 млн долларов),

«Брат Баджранги» (8 млн долларов),

«Излом времени» (6,3 млн долларов) и

«Ночные игры» (5,4 млн долларов).

Нужно отметить, что в родном для Бортич Светлогорске, «Я худею» не был занесён в репертуар местного кинотеатра ни на прошлой, ни на нынешней неделях. Кстати, «Форму воды», совсем недавно получившую четыре «Оскара», тоже так и не показали в «Спутнике».