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Пьяный житель Светлогорска в дизеле избил подростков за то, что общались между собой. Получил вторую судимость

  • 13 марта 2018, 12:54
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В поезде региональных линий Гомель — Жлобин 37-летний нетрезвый сельчанин пристал к двум подросткам, которые слушали музыку и общались между собой.

Дело не ограничилось только обидными словесными нравоучениями. Одного из юношей он даже ударил головой в лицо. Подростки во избежание дальнейших неприятных действий со стороны неадекватного спутника притихли. Успокоить его пытались и другие пассажиры, но, как говорится, не тут-то было.

О нехорошем поведении мужчины была поставлена в известность милиция. В отношении его возбудили уголовное дело по статье за хулиганство.

— В качестве наказания суд Жлобинского района определил ему полтора года ограничения свободы, — рассказала и. о. Гомельского транспортного прокурора Ольга Лащенко. — На приговор повлиял тот факт, что на момент совершения преступления он имел непогашенную судимость за кражу, был приговорен к двум годам исправработ. Рецидив был допущен через два с небольшим месяца. Смягчающим обстоятельством стало то, что на иждивении осужденного находится двое малолетних детей.

Свою вину на судебном процессе мужчина, сам не являющий собой пример хорошего поведения, признал частично.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Светлогорск (1337)

Метки: Криминал (9512), Область (5228)

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