Пьяный житель Светлогорска в дизеле избил подростков за то, что общались между собой. Получил вторую судимость

В поезде региональных линий Гомель — Жлобин 37-летний нетрезвый сельчанин пристал к двум подросткам, которые слушали музыку и общались между собой.

Дело не ограничилось только обидными словесными нравоучениями. Одного из юношей он даже ударил головой в лицо. Подростки во избежание дальнейших неприятных действий со стороны неадекватного спутника притихли. Успокоить его пытались и другие пассажиры, но, как говорится, не тут-то было.

О нехорошем поведении мужчины была поставлена в известность милиция. В отношении его возбудили уголовное дело по статье за хулиганство.

— В качестве наказания суд Жлобинского района определил ему полтора года ограничения свободы, — рассказала и. о. Гомельского транспортного прокурора Ольга Лащенко. — На приговор повлиял тот факт, что на момент совершения преступления он имел непогашенную судимость за кражу, был приговорен к двум годам исправработ. Рецидив был допущен через два с небольшим месяца. Смягчающим обстоятельством стало то, что на иждивении осужденного находится двое малолетних детей.

Свою вину на судебном процессе мужчина, сам не являющий собой пример хорошего поведения, признал частично.