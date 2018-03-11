Жители Светлогорского района хотят засудить китайскую корпорацию. Требуют семь миллионов рублей

37 жителей деревни Якимова Слобода, что находится недалеко от Светлогорска, обратились в суд Светлогорского района — они требуют компенсацию в размере 7 400 000 рублей за ущерб здоровью и имуществу. Иск подан на имя директорам «Целлюлозно-картонного комбината» Юрия Крука, по информации «Белорусского партизана» рассказываем, какой вред был причинен, и причем здесь граждане Китая.

Все очень просто: завод беленой целлюлозы построила в Светлогорске китайская корпорация AAT «Китайская корпорация инжиниринга «Самсе». Где в конце прошлого гожа начались пуско-наладочные работы: в воздух попали вредные химические вещества, от которых страдают не только жители Светлогорска, но и всего района. Иск возмущенные жители расписали на 13 страниц. Они подробно расписали, чем недовольны и какие их ущербы необходимо покрыть. И почему представители Китая нарушили конституцию Беларуси — прежде всего, право на благоприятную окружающую среду.

«Вдыхая загрязненный воздух, поступающий с завода беленой целлюлозы с конца 2017 года, мы чувствуем недомогание, першение в горле, головную боль, кровотечение из носа, рвоту, аллергию, усталость. У многих из нас были покраснения на коже, свербило в глазах и носоглотке. Кроме зловония, мы наблюдаем, как какие-то жидкие химические вещества через старый промышленный канал предприятия „Химволокно“ сбрасываются в реку Березину, о чем свидетельствует коричнево-черный цвет воды и большое количество грязно-серой пены и мертвой рыбы», — написали жители района. Они также недовольны тем, что, фактически, живут в «зоне экологической катастрофы» — понимая это, многие просто переезжают в другие города. Но продать свои прежние квартиры и дома по обычным ценам не могут — не покупают, поэтому просто оставляют свое жилье.

Люди собираются судиться непосредственно с китайской корпорацией «Самсе», «Беллеспромбудом» и рядом чиновников. «Мы уже исчерпали все механизмы защиты наших прав. На наши многочисленные обращения в различные инстанции, мы получали отписки. Наша цель — международный арбитраж, если наши требования и выплаты компенсаций не будут удовлетворены», — рассказала одна из истцов Тамара Ковальчук.