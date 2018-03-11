Стали известны подробности крупной аварии с участием маршрутки в Светлогорском районе

В результате крупной аварии, которая произошла 7 марта в 20.35 на автодороге Бобруйск — Мозырь — граница Украины в Светлогорском районе, двое человек погибли, четверо госпитализированы. Эти уточненные данные «СБ. Беларусь сегодня» сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По предварительной информации, автомобиль Land Rover под управлением мозырянина 1985 года рождения, в салоне которого находилось четыре пассажира, в запрещенном месте для совершения обгона выехал на полосу встречного движения. В результате джип на полном ходу столкнулся с маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter сообщением Мозырь — Минск.









На месте аварии погибли двое пассажиров Land Rover — мозыряне 1962 и 1961 годов рождения. В больницу госпитализированы водитель джипа и двое его пассажиров 1965 и 1996 годов рождения. Помощь медиков потребовалась и пассажирке маршрутного микроавтобуса 1966 года рождения, также жительнице Мозыря.





Как сообщили в следственных органах, возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 317 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются причина и обстоятельства трагического происшествия.







