В Светлогорском районе в ДТП погибли двое мужчин, ещё шесть человек были доставлены в больницу — фото

  • 08 марта 2018, 12:22
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Вечером 7 марта на трассе P-31 между деревнями Михайловка и Новая Белица Светлогорского района произошло ДТП, в котором погибли два человека.

На автодороге произошло лобовое столкновение двух автомобилей Land Rover и микроавтобуса Merсedes.

По данным Светлогорской ГАИ, погибшие мужчины — пассажиры автомобиля Land Rover.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, которые забрали других пострадавших. С травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены шесть человек, двое из них — в реанимации.

При каких обстоятельствах и как именно произошло дорожно-транспортное происшествие, пока говорить рано. Все нюансы выясняют сотрудники следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовного дело.



ranak.by
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