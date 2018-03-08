В Светлогорском районе в ДТП погибли двое мужчин, ещё шесть человек были доставлены в больницу — фото
- 08 марта 2018, 12:22
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Места: Светлогорск (1334)
Метки: Авто (5033), ДТП и ЧП (110), Криминал (9497), Главное (5709)
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