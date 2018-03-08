В Светлогорске слесарь уволился из-за споров с начальством, а потом угнал служебный автомобиль

Проверка прокуратуры Светлогорского района показала, что не во всех случаях Директива № 3, ориентирующая руководителей госорганов, предприятий и организаций на обеспечение жёсткого контроля за сохранностью материальных ресурсов, соблюдается должным образом.

Эта история началась с того, что июньской ночью минувшего года уволившийся работник угнал автомобиль УАЗ, принадлежащий сельхозпредприятию, на котором он трудился. В светлогорской прокуратуре поясняют, герой истории легко проник в автомобиль, так как дверь в нем не закрывалась, вырвал провода из замка зажигания, запустил двигатель и уехал.

В ходе опроса выяснилось, что угонщик ранее работал в должности слесаря на вышеупомянутом предприятии. От дома до работы его ежедневно подвозили на том же УАЗе. Благодаря таким поездкам мужчина и узнал о технической неисправности автомобиля, а именно о незакрывающемся замке водительской двери.

В мае 2017 г. рабочий уволился из-за частых споров с начальством. В связи с чем решил угнать автомобиль, который водитель предприятия в ночное время оставлял у себя под домом.

Водитель рассказал следователям, что ремонтом замка никто не занимался, потому что поломка никак не влияла на работу автомобиля. Кроме этого, замок зажигания в машине менялся несколько раз, и где ключи от него — неизвестно. Руководство предприятия о данном факте знало и против ничего не имело.

Дальше — больше. Осмотр УАЗа показал, что отметок о прохождении ТО не имеется. Вместе с тем, главный инженер предприятия ежедневно выписывал путевые листы с отметкой о надлежащем техническом состоянии автомобиля.

«Таким образом, — подчеркивают в прокуратуре Светлогорского района, — вышеизложенные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей по профилактике совершения правонарушений против собственности фигурантами дела».