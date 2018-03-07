Новая девушка рядом с Лукашенко — 21-летняя стуентка БНТУ из Светлогорска

5 фактов о студентке, которая появилась в ближнем окружении руководителя Беларуси.

Во время республиканский соревнований «Снежный снайпер» по биатлону состоялась особая гонка с участием Александра Лукашенко. С ним кроме спортсменок бежали девушки и женщины из ближайшего окружения: врач Светлана Коношенко, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, госслужащая Дарья Шманай, гимнастка Ксения Санкович. Единственным неожиданным лицом в компании оказалась 21-летняя студентка БНТУ Алина Роскач.





Гимнастка Ксения Санкович в эфире ОНТ ее даже похвалила среди прочих: студентка не отстала и смотрелась на трассе достойно.





Что известно об Алине Роскач?

Осталась без родителей

Алина Роскач выросла в Светлогорске. В 2016 году она рассказала газете «Светлагорскія навіны»: «Моя мама умерла два года назад после инсульта, отца я не знаю — родители не были в браке».

Воспитывала Алину, видимо, тетя Галина. Окончив школу, девушка поступила в БНТУ на специальность инженера-металлурга. В Минске стала жить в общежитии.

Участвовать в конкурсах красоты стала школьницей

Алина Роскач представляла Светлогорск на «Хрустальной Нимфе» в Гомеле, а в 2013 году от Гомельской области участвовала в конкурсе красоты на «Дожинках». Затем было еще несколько попыток: несколько лет назад на конкурсе «Мисс БНТУ» Алина заняла места второй вице-мисс и «Мисс творчество».





Лукашенко мог видеть ее на публичных мероприятиях несколько раз

Не только на конкурсе красоты «Мисс Беларусь 2016», где Александр Лукашенко выступил с речью.





Алина Роскач также побывала на президентском балу выпускников, где финалистки «Мисс Беларусь» представляли коллекцию вечерних платьев. Кроме того, она участвовала в фестивале «Александрия собирает друзей».

Девушку финансово поддержали на конкурсе «Мисс Беларусь 2016»

Во время финала конкурса красоты произошло нестандартное событие. Поскольку Алина Роскач осталась без родителей, конкурсантке вручили особый приз — финансовый грант. О его размере не сообщалось.

Любит танцевать и не нравится себе с улыбкой

Алина Роскач училась в Светлогорской детской школе искусств, в Доме культуры танцевала в коллективе эстрадного танца «РИТМ». Помимо занятиев танцами разных направлений девушка хорошо поет.

Интересно, что после конкурса «Мисс Беларусь» Алина признавалась, что она не очень нравится себе с улыбкой.





Отметим, что во время конкурса красоты в 2016 Александр Лукашенко заявил:

«Эти девчонки сегодня делают первые шаги не только в жизни. Кто-то будет и в большой политике — сначала помогая, а потом и в самой политике».

Он пообещал, что из участниц конкурса никто «не пропадет»: «Гарантирую, что не пропадете и не затеряетесь. Обещаю».

Также Лукашенко дал красавицам совет: