Из Светлогорска в Гомель за 2 часа 20 минут. БЖД запускает новый ускоренный состав

БЖД с 12 марта по 13 апреля запускает дополнительный ускоренный поезд региональных линий эконом-класса — «Калинковичи-Жлобин-Гомель».

Курсировать состав будет в понедельник, среду и пятницу. Время отправления из Светлогорска — 16.27, в Гомель пассажиры будут приезжать в 18.47.