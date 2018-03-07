Из Светлогорска в Гомель за 2 часа 20 минут. БЖД запускает новый ускоренный состав

  • 07 марта 2018, 15:15
  • 553
  • 1



БЖД с 12 марта по 13 апреля запускает дополнительный ускоренный поезд региональных линий эконом-класса — «Калинковичи-Жлобин-Гомель».

Курсировать состав будет в понедельник, среду и пятницу. Время отправления из Светлогорска — 16.27, в Гомель пассажиры будут приезжать в 18.47.


Lovesun.by
Медиаконтакт 05/03 - 18/03:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Светлогорск (1332), Гомель (21728)

Метки: Общество (29198)

Комментарии правила

Окнаград 05/03 - 11/03:

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 07/03 18:00 - 10/03 21:59:

Самое читаемое